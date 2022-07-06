Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de evlerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek şüpheli C.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli C.A, göz altına alındı.
İpsala'da da polis ekipleri şüpheliler R.G ve F.Ö'nün evlerinde 7 Hint keneviri tespit etti. Şüpheli R.G. gözaltına alındı, F.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Edirne Hint Keneviri Emniyet Genel Müdürlüğü
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