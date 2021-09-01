Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Buca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) Fırat Mahallesi'ndeki bir parkta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli E.Ş. ve F.Y'yi Buca ilçesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakaladı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Anıl Bahri Kocaman'ın kız arkadaşının yakını E.Ş'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca'da 29 Ağustos'ta, Anıl Bahri Kocaman bir parkta silahla ateş edilerek öldürülmüş, cinayetin ardından 2 kişinin olay yerinden kaçtığı belirtilmişti.