Çiftçi, sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri Bakanlığınca görevlendirildiği Sinop'un Türkeli ilçesine komandoların yürüttüğü çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sel felaketinin ardından Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 44 komandonun Türkeli'ne görevlendirildiğini hatırlatan Çiftçi, "Çorum'dan afet bölgesine görevlendirilen jandarma komando askerlerimiz, 2 haftadır Sinop-Türkeli ilçemizde, hayatı normal akışına döndürme çalışmalarına büyük destek veriyor. Bu çerçevede afetten etkilenen camilerimizin, okullarımızın, yurtlarımızın, meydanlarımızın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin temizlenmesinde olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar, milletimize yardımcı oluyorlar. 44 kişilik komando ekibimiz yaptıkları çalışmalarla hem özel idaremize, belediyemize, muhtarlıklarımıza, kamu kurumlarımıza lojistik destek sağlıyor hem de insanımızın duasına mazhar oluyor." açıklamasında bulundu.

İlçede devlet millet iş birliğiyle afetin izlerinin silinmesi için büyük çaba harcandığını da aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum'da emniyet ve asayişin sağlanmasında büyük faydalarını gördüğümüz aslan parçaları, afette de üzerlerine düşen insanlık görevini hakkıyla yerine getiriyorlar. Devletimiz milletiyle el ele, gönül gönüle işbirliği halinde inşallah bu badireyi de kısa sürede atlatacak, selin meydana getirdiği tahribat kısa sürede sona erecek. Hep birlikte milletimize hizmetkarız."