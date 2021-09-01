Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 05:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 166 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın farklı mahallelerindeki 166 evde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Adıyaman Koronavirüs Aşısı
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