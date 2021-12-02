Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yol uygulamasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı, 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde yol uygulamasında durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 kişi tutuklandı.
Karaburun yolunun Gülbahçe Mahallesi kesiminde Urla İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, ekipler şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta 26,9 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan ekipman ve hassas terazi ele geçirildi.
Otomobildeki H.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik İzmir
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