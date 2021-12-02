Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki iki ikamete operasyon düzenledi.
Ev ve araçlarda yapılan aramada 106,75 gram sentetik uyuşturucu, kırmızı reçeteye tabi 6 sentetik ilaç ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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