Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki iki ikamete operasyon düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramada 106,75 gram sentetik uyuşturucu, kırmızı reçeteye tabi 6 sentetik ilaç ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı.