Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kapcami Mahallesi'ndeki adreste yaptıkları aramada, 518 gram kubar esrar ile 127 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
2 şüpheli gözaltına alınadı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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