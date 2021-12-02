İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında "başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ü, "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.