İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte cep telefonu kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olayla ilgili olduğu iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 44 kaçak cep telefonu, tablet, laptop, 4 hard disk, 68 batarya ve çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.