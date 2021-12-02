Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da okulun onarımına gönüllüler destek verdi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde bir okul gönüllülerin destekleriyle yenilendi.
Akçakaya Mahalallesi'ndeki ilkokulun, geçtiğimiz temmuzda Bodrum ve Milas'ta çıkan orman yangınları sırasında yenilenmesi gerektiğini fark eden Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri harekete geçti.
Tadilat çalışması yapılan okuldaki eşyalar yenilendi.
Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, çalışmalara destek veren dernek yetkililerine teşekkür etti.
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata da yaklaşık 2,5 aylık çalışmanın ardından çalışmanın tamamlandığını kaydetti.
Etiketler: Muğla
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