Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Fadima Arbas'ı baygın halde bulan yakınları 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit ettiği 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.