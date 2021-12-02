Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Fadima Arbas'ı baygın halde bulan yakınları 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit ettiği 2 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Soba Zehirlemesi
Son Haberler
- 08:16
- 08:08
- 07:41
- 07:33
- 07:21
Sıradaki Haber
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 9 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz