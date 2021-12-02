Ulukapı Mahallesi'nde Mehmet Bozoklu'ya ait tek katlı evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.