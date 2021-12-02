Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seydişehir'de çıkan ev yangı itfaiye ekiplerince söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.
Ulukapı Mahallesi'nde Mehmet Bozoklu'ya ait tek katlı evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı.
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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