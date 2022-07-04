Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ödemiş - Kiraz kara yolu Köfündere Mahallesi yakınlarında Uğur Bedel (25) yönetimindeki 35 D 7827 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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