Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Söz konusu bölgede yapılan arazi taraması sonucu, ağaçlarla çevrili alanda ekilmiş 513 kök Hint keneviri ile 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre sulama hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri bulundu.

Ele geçirilen Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi.