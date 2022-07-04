Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da dağlık araziye ekili 513 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma ekipleri dağlık araziye ekilmiş 513 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında dağlık araziye kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Söz konusu bölgede yapılan arazi taraması sonucu, ağaçlarla çevrili alanda ekilmiş 513 kök Hint keneviri ile 500 gram amonyum nitrat gübresi, 160 metre sulama hortumu ve 500 litre kapasiteli su tankeri bulundu.
Ele geçirilen Hint keneviri jandarma ekiplerince imha edildi.
Etiketler: Elazığ Hint Keneviri Jandarma Genel Komutanlığı
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