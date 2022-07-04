Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta-Siverek kara yolu kenarındaki bir köyde Hint kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenledikleri adreste arama gerçekleştiren ekipler, 167 kök Hint keneviri bitkisini ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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