Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde 2 depoya düzenlenen operasyonda 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.M.H'nin depolarda tuttuğu kaçak tütünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Görece ve Cumhuriyet mahallelerindeki 2 depoya operasyon düzenledi.
Depolarda, 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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