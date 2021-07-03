Sağlık Bakanlığı ve TCDD iş birliğiyle kurulan stantta randevu almadan Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

İstasyon içerisinde oluşturulan stantta aşı kayıt işleminin ardından vatandaşların ve istasyon çalışanlarının aşıları yapıldı.

Stantta 3. doz aşısını olan 77 yaşındaki Mahmut Buzcu, AA muhabirine, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buzcu, aşının önemine işaret ederek, "Duyduğumda hemen 'Olalım.' dedim. Niye olmayalım? Devlet bize bu imkanı sağlamış. Herkes aşısını yaptırsın. Bu uygulama bana çok daha uygun geldi." dedi.

"Standı tesadüfen gördüm ve aşı olmaya karar verdim"

Leyla Geleri de henüz aşı olmadığını dile getirerek, "Tesadüf oldu, korkuyordum biraz. Cesaretimi toplayıp olmaya karar verdim. İlk dozu olacağım. İşten eve giderken standı tesadüfen gördüm ve aşı olmaya karar verdim. Fırsatı değerlendirmek istedim. Büyük bir kolaylık oldu. Randevu almamız ve iş yerinden izin almamız gerekiyordu. Sorunlar çıkabiliyordu. Böyle olması daha iyi oldu." diye konuştu.

Bu arada bir vatandaşın aşı sırasında özçekim yapması görenleri gülümsetti.

İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nda 15 Temmuz'a kadar hafta içi 16.00-20.00 saatlerinde, İzmir Alsancak Garı'nda da hafta sonu 16.00-21.00 saatlerinde aşı uygulamasına devam edilecek.