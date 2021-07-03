Kayseri Şehir Hastanesinde ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde sağlıkçılara ve 50 üstü vatandaşlara üçüncü doz aşıları yapılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, üçüncü doz aşılamanın başladığını söyledi.

Aşılamada ciddi talebin olduğunu anlatan Toker, şunları kaydetti:

"Herkes üçüncü doz aşısını olmak için harekete geçti. Yoğun bir aşılama yapıyoruz. Üçüncü doz aşı gerekli. Herkes belli bir antikor seviyesi oluşturabiliyor ya da oluşturamıyor. Yapılan çalışmalarda iki doz aşı olmuş bireylerde yaklaşık 75-100 gün oranında bağışıklıkta azalma yaşanıyor. Hiç aşı olmadan hastanede yatmış kişilerde de ortalama 80-82 gün içinde antikor yanıtlarında düşme görünüyor. O yüzden mutlaka üçüncü doz aşıyı olmamız gerekiyor. İki doz ya da hastalığı geçirdiysek bile aşı önemli. Aşılamada günlük 2 bin, 2 bin 500 sayılarına ulaştığımız günler oldu."

TURKOVAC ile ilgili değerlendirmede de bulunan Toker, yerli aşıda Faz-3 çalışmasını yapacak merkezlerden biri olduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı'ndan sonra yerli aşı gönüllülerini hastanede kabul edeceklerini vurgulayan Toker, bunun önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Toker, tüm toplumun aşılansa bile bir süre daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tekrar dozların ilerleyen zamanlarda gerekebileceğini anlatan Toker, virüsün genetik yapısından dolayı hatırlatma dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini dile getirdi.

Toker, üçüncü doz aşıların tercihi ile ilgili şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı kişisel tercihe bıraktı bunu. Benim önerim kişinin kendisini en güvende hissettiği aşıyı olması. Bilimsel çalışmalarda çapraz aşılama öneriliyor. İlk iki doz Sinovac aşısı olan kişi diğer dozunu BioNTech olduğu takdirde virüsün bütün mutasyonlarına ve değişik varyasyonlara karşı daha iyi bir koruma sağlayacaktır. Aynı şekilde ilk iki aşısını BioNTech olan kişinin de çapraz farklı bir aşı olmasını öneriyoruz. Yalnız ilk iki doz BioNTech olan kişilerin 4-5 ay aşı olmadan kendilerini koruyarak hayatlarına devam etmelerini öneriyorum. Çok sık aşılama da yan etkileri artıracaktır."

Üçüncü doz için hastaneye gelen 66 yaşındaki emekli öğretmen Halil Çelebi ise topluma faydalı olmak için üçüncü doz aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılarını yaptırmalarını önerdi.