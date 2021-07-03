Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da, Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) desteklediği Gölbaşı Gölü projesi için çalışmalara başlandı.
Gölün rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması için DOĞAKA tarafından desteklenen proje için göl kenarında çalışma yürütüldü.
Proje kapsamında göl çevresinde bulunan binaların yıkımı gerçekleştirildi.
Etiketler: Hatay
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