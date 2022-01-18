Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, motor arızası nedeniyle arızalanan lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Urla ilçesi açıklarında durdurulan özel teknede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.
Kurtarılan ve yakalanan 124 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 15:36
- 15:35
- 15:26
- 15:34
- 15:35
Sıradaki Haber
Kütahya'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz