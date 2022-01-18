Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenenlere destek oldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 29 noktada vatandaşların yardımına koştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla itfaiye ekipleri, depremden etkilenen bölgede 8 araç 25 personel ile çalışma yürüttü.
Ekipler, Sarıoğlan ilçesinde 21, Bünyan'da 6 ve Kayseri merkezde 2 adreste depremden etkilendiğini belirten vatandaşlara ulaştı.
Hasar oluşan evlerde gerekli çalışmaları yürüten itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile hasar tespit çalışması yaptı.
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