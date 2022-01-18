Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla itfaiye ekipleri, depremden etkilenen bölgede 8 araç 25 personel ile çalışma yürüttü.

Ekipler, Sarıoğlan ilçesinde 21, Bünyan'da 6 ve Kayseri merkezde 2 adreste depremden etkilendiğini belirten vatandaşlara ulaştı.

Hasar oluşan evlerde gerekli çalışmaları yürüten itfaiye ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile hasar tespit çalışması yaptı.