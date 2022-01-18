Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Turizm İşletmeciliği Bölümünde okuyan öğrencilerden oluşan "Patilerin Sesi" grubu projelerini tamamladı.

Okul müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, "BUBYO Patilerin Sesi Oluyor" sloganıyla İlçe merkezi, Öğretmenler ve Ören Mahalleleri bölgelerinde kedilere mama dağıtımını ve dış parazit uygulamasını gerçekleştirdi.

Yaptıkları çalışmalar ile gerek halk gerekse esnaf tarafından büyük takdir toplayan öğrenciler, üniversite öğrencisi olduklarını söylediklerinde çevreden çokça yardım ve ilgi gördü.

Öğrenciler adına açıklama yapan grup sözcüsü Büşra Deniz, "Takım arkadaşlarım Halil Ümit, Samet Demirel ve Buse Okur ile birlikte projemizi başlattık. Böyle bir projeyi okulumuz sayesinde gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz, mama dağıtımında halkla inanılmaz bir iletişimimiz oldu. BUBYO öğrencileri bugün bunu yapıyordu diyecekler ve her sokakta her köşe başında bizim mamalarımızı görecekler bunun için çok gururluyum, dünyamızda başa çıkmakta en zorlandığımız şey olan sokak hayvanlarına karşı sevgiyi, ilgiyi ve güzelliği yansıttığımıza inanıyoruz." dedi.

Böyle bir projeyi gerçekleştirmelerine imkan tanıyan okul müdürü Prof. Dr. İlban'a teşekkür eden öğrenciler, farkındalık oluşturduklarını gördüklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü İlban ise şunları kaydetti:

"Takım çalışması kapsamında gerçekleştirdiğimiz projeler bölgede üniversite öğrencilerine yönelik olumlu bakış gelişmesinin yanında üniversite öğrencilerinin hayatın içinde olmasına olanak sağlamaktadır. Bu proje tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından temel ihtiyaç olan beslenme ihtiyacına vurgu yapmaktadır. Öğrencilerimiz ile birlikte tüm canlıların haklarına saygı duyuyoruz ve bu bilincin gelişmesi açısından projelerimize devam ediyoruz. Bu noktada öğrencilerimi göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum."