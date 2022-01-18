Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, şikayet başvuruları üzerine tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen A.Ç'yi takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından tefecilik yaptığı belirlenen A.Ç'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramda, 420 bin liralık senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlının, kendisinden şikayet başvurusunda bulunan 9 kişiye yaklaşık bir milyon lira civarında altın ve nakit para verdiği, bunların karşılığında yüksek miktarda aylık faiz istediği, bazı kişilerin de gayrimenkullerine ipotek uyguladığı iddia edildi.