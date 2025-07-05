İYTE, öğrenci memnuniyetinde Türkiye birincisi

Bağımsız bir kuruluş olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen TÜMA araştırmalarında, başarısını istikrarlı bir şekilde sürdüren İYTE, 2025’te tekrar zirveye çıkarak öğrenci memnuniyeti ve rektör performansında liderliğini tescilledi.

208 üniversiteden 50 binden fazla öğrencinin oylarıyla yapılan sıralamada, İYTE, genel memnuniyet kategorisinde Türkiye birincisi olurken, tüm alt başlıklarda A+ alarak başarısını bir kez daha tescilledi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise, 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da TÜMA’nın Rektör Performansı Değerlendirme sıralamasında “Altın Ödül”e layık görüldü.

Öğrenci oylarıyla belirlenen bu özel ödül, Rektör Baran’ın liderliğine, yönetim anlayışına, kuşaklar arası güçlü iletişimine ve öğrenci odaklı yaklaşımına duyulan güvenin en güçlü göstergesi oldu.

"Bu ödül, en kıymetli takdirlerden biri"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, şunları söyledi:

"Akademik yaşamım boyunca birçok ulusal ve küresel ödüle layık görüldüm; ancak üniversite öğrencilerinin takdiriyle verilen bu ödül, her şeyin üzerinde bir anlam taşıyor. Hayatlarına dokunmaya, yalnızca akademik açıdan değil, iyi insanlar ve güçlü küresel lider bireyler olarak yetiştirmeye çalıştığımız sevgili öğrencilerimizin bu özel geri bildirimi, benim için en güçlü motivasyon kaynağı. Ülkem ve gençlerimiz için hiç durmadan aşkla çalışmaya devam edeceğim.”

İYTE’nin başarısının rastlantısal değil, güçlü bir vizyonun, kararlılıkla uygulanan politikaların ve tüm paydaşların katkısının ürünü olduğunu vurgulayan Baran, "İYTE olarak verdiğimiz dünya standartlarının ötesinde eğitimin yanı sıra; bilgi temelli yüksek teknoloji üreten, inovasyon ve girişimciliği destekleyen, sürdürülebilirliği önceleyen, uluslararasılaşmayı hedefleyen ve toplumun tüm kesimlerine değer yaratan rol model bir üniversite olma vizyonuyla bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, sevgili öğrencilerime ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz İYTE dostlarına gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

TÜMA nedir?

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), bağımsız bir araştırma platformu olan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeylerini ölçen kapsamlı bir çalışma.

Her yıl yaklaşık 200’ü aşkın üniversiteden 50 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada; öğrenim deneyimi, kampüs yaşamı, yönetimden memnuniyet, akademik kaynakların zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi başlıklar altında üniversiteler puanlanıyor.

TÜMA, öğrenci geri bildirimlerine dayalı yapısıyla Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının öğrenci odaklılık düzeyini ortaya koyan en güvenilir göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Rektör Baran kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Baran, 1977 yılında doğdu. Lisans eğitimini Dicle Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü'nde, yüksek lisans ve doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora sürecinde ABD’de Medical University of South Carolina’da misafir araştırmacı olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Baran’ın 40’tan fazla bilimsel araştırma projesi, 500’ün üzerinde yayını ve Kanser Moleküler Biyolojisi adlı kitabı bulunmaktadır. Bilim, teknoloji ve diplomasi alanlarında 1000'in üzerinde ulusal ve uluslararası konferans verdi.

100'ü aşkın ödülün sahibi olan Prof. Dr. Baran, Dünya Ekonomik Forumu tarafından "2013 Yılın Genç Bilim İnsanı", Yükseköğretimin Oskarı olarak bilinen The Awards Asia 2024’te "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü", Dünya Bilimler Akademisi’nden "2022 Bilim Diplomasi Ödülü" ve Uluslararası Genç Girişimciler Organizasyonundan "Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye’nin En Başarılı İnsanı ödülü" gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

Prof. Dr. Baran 28 Kasım 2018’den bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.