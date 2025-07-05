Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.07.2025 10:47

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar 29 bin hektardan fazla alana yayıldı

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Luis Obispo ve Riverside gibi birçok farklı bölgede çıkan yangınlar, 29 bin hektardan fazla alana yayıldı.

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar 29 bin hektardan fazla alana yayıldı
[Fotograf: Reuters]

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 28 bin hektardan fazla alanı kaplarken, yangının hala sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olmaya devam ederken, yüzde 75'i kontrol altına alındı.

Öte yandan, Riverside dışında San Bernardino'nun "Juniper, Lake ve Shasta" bölgelerinde etkili olan yangınlar toplam 650 hektarlık alana yayılırken, bunların büyük kısmının kontrol altına alındığı açıklandı.

Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu, ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
Yangın ABD
Sıradaki Haber
ABD'de dış yardım yapan USAID'in görevleri, Dışişleri Bakanlığına devredildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
11:19
Kadın kooperatiflerine 2024'te 24,8 milyon lira hibe sağlandı
10:59
Ödemiş'teki yangında yaralanan orman işçisi şehit oldu
10:46
ABD'nin Texas eyaletini sel vurdu: En az 24 ölü
10:50
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir eve İHA saldırısı düzenledi
10:37
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ