Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan Mustafa Öztürk mezarı başında anıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Mustafa Öztürk, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınında meydana gelen terör saldırısında 27 yaşında şehit düşen Öztürk'ün baba ocağını ziyaret etti.
Daha sonra Öztürk'ün kabrini ziyaret eden ekipler, karanfil bıraktı.
Etiketler: Şehit Terör Saldırısı
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