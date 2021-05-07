Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Covid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, ramazan ayının son cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında camilerde kılındı.
Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın ikinci, ramazanın ise son cuma namazı camilerde eda edildi. Vatandaşlar da namaz vaktinde evlerine yakın camilere giderek, namazını kıldı.
Kentteki selatin camileri de cuma namazı için gelen cemaatle doldu.
Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni doldururken, bazı kişilerin avluda saf tuttuğu görüldü. Sultanahmet Camisi'nde, cemaat de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, namazlarını kıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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