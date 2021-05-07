Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat ve fiziki takip sonucunda kent merkezinde bulunan bir depoda sahte temizlik ürünü olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 7 markaya ait 22 farklı sahte ürün bulundu.

Depoda yapılan aramada, 4 bin 300 kilogram toz, 525 kilogram sıvı deterjan ve 550 litre şampuana el konuldu.

Depo, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Operasyona ilişkin bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.