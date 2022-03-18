İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kentte yer yer devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağını duyurdu.

Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN:



18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor



Lütfen,



Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım



Dışarıdaysak evlerimize dönelim



Toplu taşıma araçlarını tercih edelim pic.twitter.com/evQikpOEev — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022

Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı

Vali Yerlikaya, ayrıca beklenen kuvvetli kar yağışı nediniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Kar yağışının hafta sonu da etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle kentteki tüm okullar bugün tatil edilmişti.