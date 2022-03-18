Çanakkale Destanı yazılırken yüz binlerce Mehmetçik kahramanca savaştı. O mücadelede öyle anlar vardı ki savaşın kaderini değiştirdi. Havranlı Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı da onlardan biriydi.

Mecidiye Tabyası bombalandı

Takvimler 18 Mart 1915’i gösteriyordu. Düşman donanması Çanakkale Boğazı'na girmek için ilerliyordu. Yoğun bombardımana başladılar. Ağırlığı bir tona ulaşan top mermilerinden biri Mecidiye Tabyası'na düştü. 10 asker şehit oldu,18 asker yaralandı.

3 asker mücadeleye devam etti

Ayakta kalan 3 asker mücadeleye devam etti. Niğdeli Ali, Havranlı Seyit ve Yüzbaşı Mehmet Hilmi bey.

Seyit Onbaşı, patlamada toprak altında kalmıştı. Yardımına Niğdeli Ali koştu, onu çıkardı. Onlar Türk ulusunun son neferine kadar savaşacağını gösterdiler.

"200-215 kilogramlık top mermisini sırtladı"

Seyit Onbaşı'ın kahraman bir vatan evladı olduğunu vurgulayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "O top mermilerinin namluya sürülmesini gerektiren mekanizmanın bozulması sonucu Seyit Onbaşı görevin kendine geldiğini anlamış ve o an ki vatanseverlik duygusuyla, o iman dolu göğsüyle mermiyi sırtlamış ve yaklaşık 200-215 kilogramlık bir top mermisini namluya sürme başarısını göstermiş büyük bir kahramandır, bir vatan evladıdır" dedi.

Tarihin akışını değiştirdi

Bu, tarihin akışını değiştiren hamle oldu. Seyit Onbaşı basamaklardan çıkıyor, topun ağzına mermileri sürüyor ve Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey ateşliyordu. Bunu defalarca tekrarladılar. Fransız Bouvet zırhlısını vurdular.

Diğer Türk topçuları da boş durmadı. Döşenen mayınların da etkisiyle büyük zafer kazanıldı.

"Aslında bir milletin kaderini sırtlamıştır"

Koca Seyit'in yaptığı top atışlarıyla kahramanlık destanı yazdığını söyleyen Kaşdemir, "Seyit Onbaşı aslında bir milletin kaderini, duygularını sırtlamıştır. Bir milletin kahramanlığını, bir milletin vatanseverliğini sırtlamıştır" diye konuştu.

Düşman bozguna uğradı, 3 muharebe gemisi Çanakkale Boğazı’na gömüldü. 4 gemi saf dışı oldu, düşman filosu boğazı terk etti.

Onbaşı rütbesi verildi

Mücadeleden 1 hafta sonra Seyit’e onbaşılık rütbesi verildi. Kahramanlığı için tören düzenlendi. 215 kiloluk top mermisini tekrar kaldırması istendi.

"Savaştan sonra kendisine şimdi yapabilir misin dendiği anda 'Hayır o bir defa olur, o lazım olduğu anda, savaş sırasında Allah'ın yardımıyla o mermiyi kaldırdık' diye cevap vermiştir."



Seyit Onbaşı, 1918'e kadar askerlik yaptı, ardından köyüne döndü. 1939 yılında 50 yaşındayken zatürre sebebiyle hayata veda etti.

Kamera: Mustafa Aydın Gül