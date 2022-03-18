Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Batı Trakya'daki Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye, Batı Trakya'da İskeçe'nin Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle tahrip edilmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mezarlığın 16 Mart'ta tahrip edilmesi kınanarak "Bulustra (Avdira) Belediye Başkanının talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, Türkiye'nin girişimlerine olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamaları ve mezarlığı eski haline getirmelerinin beklendiği duyuruldu.
Etiketler: Batı Trakya Türkleri Dışişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 14:22
- 14:22
- 14:11
- 14:06
- 14:26
Sıradaki Haber
Bekçi alımı başvuru şartları neler? 2022 Bekçi alımı ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz