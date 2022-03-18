Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 18 Mart 2022 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,919 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 18 Mart’ta gram altın 914 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 914 bin liraya yükseldi
Altın piyasasında, en düşük 910 bin 140 lira, en yüksek 923 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 914 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 469 milyon 640 bin 711,02 lira, işlem miktarı ise 513,88 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 563 milyon 523 bin 121,06 lira düzeyinde gerçekleşti.
Etiketler: Altın
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