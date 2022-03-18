Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt dışına çıkış harç bedeli 2022 ne kadar?
Yurt dışına çıkış harcında düzenlemeye gidildi. Buna göre yurt dışına çıkış harç bedeli 150 lira olarak belirlendi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yurt dışına çıkışlarda ödenen harç bedeli 50 liradan 150 liraya çıkarıldı. Yeni rakam bugünden itibaren geçerli olacak.
Kararın yayımlanmasından önce alınmış olan harçlara fark uygulanmayacak.
Harç bedeli havalimanlarının yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden mobil olarak da ödenebiliyor.
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