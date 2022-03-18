Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur?
Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı.
10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında KPSS puanı belirleyici olacak. 5 bin 175 hemşire, 800 ebe ve 3 bin 293 sağlık çalışanları alınacak.
Başvurular 22 Mart'a kadar ÖSYM üzerinden yapılabilecek.
''Mülakat sınavı yapılmamaktadır''
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alınacak.
Adaylar Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 21 Mart'a kadar başvurularını tamamlayabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alımlara yönelik açıklamasında mülakat sınavının yapılmayacağını belirtti.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Kamu Personel
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