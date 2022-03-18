Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre kar yağışının il genelinde devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, `Hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceği beklenmektedir. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır` denildi.