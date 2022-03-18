Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ ve Siirt'te Berat Kandili dualarla idrak edildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ ve Siirt'teki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Elazığ İl Müftülüğü tarafından tarihi İzzetpaşa Camisi'ndeki programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.
Camiye gelen vatandaşlara görevliler tarafından lokum ve kolonya ikram edildi.
Siirt'te Berat Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Siirt Müftülüğünce merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Etiketler: Elazığ
Sıradaki Haber
Adana'da kavgada silahla vurulan kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz