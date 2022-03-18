İstanbul’da 4 ilçede su kesintisi… 18 Mart 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
|
İlçe
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:
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Bayrampaşa
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Yıldırım Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
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18.03.2022 10:27
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
|
:
|
Beşiktaş
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Akat Mah
|
Arıza Sebebi
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:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
18.03.2022 11:01
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe
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:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
18.03.2022 11:18
|
Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
İlçe
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:
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Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
18.03.2022 10:07
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 18.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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