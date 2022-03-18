Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Niğde'de faili meçhul 6 hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı.
Niğde'de Jandarma Suç Araştırma Timi, organize sanayi bölgelerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler, sevk edildi adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Niğde
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