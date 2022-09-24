İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de yürütülen çalışmalar kapsamında Maslak Mahallesi'ndeki sitede bir dairede kumar oynandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 28 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen ikamet sahibi A.A. ve araması olduğu belirlenen M.D. gözaltına alındı.

Kumar oynanması için özel olarak dizayn edilen adresteki aramalarda, pullar ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

Kumar oynadıkları belirlenen 28 kişiye para cezası kesildi.