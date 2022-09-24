Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.
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