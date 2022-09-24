Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen farklı morfolojik özelliklere ve tada sahip tescilli Birecik patlıcanı ve nesli tükenmekte olan Kelaynak kuşlarının tanıtımı amacıyla "Kelaynak ve Balcan Festivali" düzenlendi.
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü.
Festival, Vali Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile çok sayıda davetlinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.
Meydan Mahallesi 15 Temmuz Meydanı'nda hazırlanan festival alanında, ilçeye özgü olan ve hasadı yapılan tescilli patlıcanlardan oluşan kebaplar, 63 metre uzunluğundaki mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.
Alanda patlıcandan yapılmış 32 çeşit yemekte davetlilerin beğenisine sunuldu.
Etiketler: Şanlıurfa
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