Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde define arayanların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, iki bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, Kıyıköy'de K.T'yi, Kızılağaç'ta Y.K, M.A, ve E.T'yi ormanlık alanda define aradığı esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Ayrıca Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.