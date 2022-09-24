Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil seyir halindeyken alev aldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
M.N'nin kullandığı 01 EUU 53 plakalı otomobilin motor kısmı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Etiketler: Mersin
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