Zafer Mahallesi Havuzlar-Türkgücü yolu mevkiinde dün akşam saatlerinde yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ağaçlık alana yıldırım düştü.

Düşen yıldırım sonrası çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, “Evin önünde bekliyordum, bir anda ses geldi. Sonrasında zaten çatır çatır ortalık yanmaya başladı. Ama neyse ki birinin canı yanmadı” dedi.