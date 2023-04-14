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Güncel
DHA 14.04.2023 21:02

İstanbul'da daralan yolda İETT otobüsü ile kamyonet sıkışınca trafik felç oldu

Bağcılar Matbaacılar Caddesi'nden Avrupa Otoyolu'na ilerleyen İETT otobüsü ile kamyonet tek şeride düşen yolda sıkışınca trafik felç oldu.

İstanbul'da daralan yolda İETT otobüsü ile kamyonet sıkışınca trafik felç oldu
[Fotograf: DHA]

Bağcılar Matbaacılar Caddesi'nden Mahmutbey gişeler yönüne ilerleyen İETT otobüsü ile kamyonet, bariyerlerle daralarak tek şeride düşen yolda öne geçmek için inatlaşınca yan yana sıkıştı.

Manevra yapan İETT otobüsü arızalanınca arkada kilometrelerce kuyruk oluştu.

Mesainin bitmesiyle araçlarıyla İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu Mahmutbey gişelere doğru ilerleyen sürücüler sıkışan trafikte kaldı. Araçlardan inenler dakikalarca yolun açılmasını bekledi.

İstanbul'da daralan yolda İETT otobüsü ile kamyonet sıkışınca trafik felç oldu

İETT sürücüsünün motor bölümünü açıp tamir etmesiyle araç hareket etti.

Ancak İETT otobüsü bu kez de bir otomobile çarptı. Vatandaşlar el birliğiyle otomobili kaydırarak İETT otobüsünün geçmesini sağladı.

Yaklaşık 45 dakika kapanan yol daha sonra açıldı.

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