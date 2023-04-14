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Güncel
AA 14.04.2023 18:17

Tarihi taş fırında pişen güvece ramazan ayında talep arttı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi taş fırında pişirilen güvece ramazan ayında talep arttı. İlçenin coğrafi işaret tescilli yemeklerinden güveç 17 saatte hazırlanıyor.

Tarihi taş fırında pişen güvece ramazan ayında talep arttı
[Fotograf: AA]

İlçenin çarşısı içinde tarihi fırında güveç pişiren Özcan Yılmaz, güveçlerin etli ve tavuklu olmak üzere iki şekilde yapıldığını söyledi.

Etli güveçlerin fırında 16 saatte piştiğini anlatan Yılmaz, "Bu fırının içinde ateş yanmıyor. Ateş, fırının altında yanıyor. Oradan gelen ısıyla pişiyor. Etlerin pişmesinin akabinde hazır hale getirdiğimiz pirinci ilave ediyoruz. 1 saat de pirinçle pişmesinin akabinde 17 saat sonra güveç servise hazır hale geliyor" dedi.

"Bu lezzeti veren fırının özelliği ve uzun sürede pişmesi"

Güveç'in çok lezzetli olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu lezzeti veren fırının özelliği ve uzun sürede pişmesinden gelir. 12, 15 veya 20 kişilik olabiliyor. Kişinin istek ve talebine göre güvece et koyarız. Konulan et 1 ile 3 kilogram arasında değişiyor. Fırınımız tarihi bir fırın. Ramazan ayı olunca güvece talep, iftar için biraz daha artıyor."

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Ankara Ramazan Ayı
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