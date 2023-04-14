Öğrencilere obezite ve diyabet eğitimi

İlçede eğitim öğretim gören ortaokul öğrencilerine verilen eğitimde sağlıklı beslenme, diyabet ve obetize konuları anlatıldı.

Okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik eğitimlerin devam ettiğini söyleyen İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Özer, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz Halk Sağlığı bünyesinde görev yapan Uzman Diyetisyen Canan Aksoy tarafından Seyit Harun İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite ve diyabet konularında eğitim verildi. Eğitimde diyabet ve ilişkili olan obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi konularında öğretmenler ve öğrencilerde farkındalık yaratmak amacıyla eğitimler verilerek personellerimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz eğitimlerimiz ilçemiz okullarında yıl boyu devam edecek."