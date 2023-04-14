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Güncel
AA 14.04.2023 16:09

Ardahan'daki Bülbülan Geçidi'nde kar, tipi ve sis ulaşımı aksattı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan'daki Bülbülan Geçidi'nde kar, tipi ve sis ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Kentte sabah etkisini gösteren kar yağışı, Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun 2581 rakımlı Bülbülan Geçidi'nde tipiye dönüştü.

Sisin de etkili olduğu bölgede, görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Güzergahı kullanan tır şoförü Bahadır Türk,bu mevsimde metreleri bulan kar kalınlığını ilk kez gördüğünü söyleyerek, "Bu nedenle yoğun tipi ve sise rağmen görüntü almaya çalıştım. Bayburtluyum ancak böyle bir manzarayı memleketim dahil hiçbir yerde görmedim." dedi.

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