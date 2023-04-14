Şırnak'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazı öncesi merkez Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, İl Müftüsü Ahmet Dilek hatim duası etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, depremde hayatını kaybedenler ve şehitler için Yasin, hatim ve salavat kampanyası düzenlediklerini belirterek, "İmam hatip liselerimizde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin kent genelindeki okunan yaklaşık 5 bin hatim ve binlerce Yasin-i Şerifleri bugünkü mevlit programında teslim ettik. Rabbim kabul etsin. Onlara da rahmet etsin, yaralılara da acil şifalar versin." dedi.