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Güncel
İHA 14.04.2023 14:59

Uşak Üniversitesi depremzede öğrencileri iftarda buluşturdu

Uşak Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde kalan depremzede ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir hayırsever vatandaşın da katkılarıyla iftar yemeği programı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi depremzede öğrencileri iftarda buluşturdu
[arşiv fotoğraf, İHA]

Uşak Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinde yer alan yemekhanede, Uşak’ta bulunan depremzede öğrencilere, uluslararası öğrencilere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Hayırsever Nuri Özyozgat’ın katkılarıyla erzak kolisi dağıtılarak iftar verildi. Düzenlenen yemeğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da katıldı.

Öğrencilerle iftar yemeğinde buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Prof. Dr. Savaş, öğrencilerin Ramazan ayını tebrik ederek kendileriyle bir süre sohbet etti.

Savaş, depremin ilk anından itibaren depremzede öğrencilerimizle iletişim kurduklarını ve tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyleyerek, birlik ve beraberlik içinde depremzedelerimizin yaralarının sarıldığını söyledi.

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